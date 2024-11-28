ЧП с российским лайнером в Анталье: что говорят эксперты

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

После возгорания самолета SSJ-100 в аэропорту Антальи в "Ростехе" объяснили, что авиационные происшествия случаются с самолетами всех производителей, включая Boeing, Airbus и Embraer.

Фото: jetphotos.com by KirkXWB, CC BY-SA 4.0 Boeing 737

Это не означает, что техника ненадежна: причины ЧП чаще связаны с человеческим фактором, погодными условиями или обслуживанием.

На момент происшествия в Анталье наблюдались сложные метеоусловия, включая сдвиг ветра, что сделало посадку чрезвычайно опасной.

При ударе о полосу системы самолета сработали штатно, стойки шасси отработали правильно. Однако топливо, вылившееся из поврежденного бака, воспламенилось, что вызвало возгорание на бетонной полосе.

Расследование инцидента только началось, поэтому окончательные выводы делать преждевременно.

Представители авиакомпании "Азимут" заявили, что пока неясно, можно ли будет восстановить самолет.

Уточнения

Госуда́рственная корпора́ция «Росте́х» (англ. State Corporation «Rostec») — Российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.



