В России растёт интерес к круизному туризму

В России наблюдается возросший интерес к морским круизам. Это подтверждают данные маркетингового исследования, проведенного нашей редакцией перед зимним сезоном 2024-2025 годов, а также мнения специалистов.

Фото: Wikimedia Commons by Alexxx1979 is licensed under Public domain Геленджик, пляж, море

В статье рассматриваются причины рекордного спроса и ключевые туроператоры в данной сфере. Исследование было основано на телефонном опросе турагентств, работающих в московском регионе, в котором участвовали 500 компаний.

Один из вопросов звучал так: планируете ли вы предлагать морские круизы в зимнем сезоне 2024/2025? Более 30% респондентов ответили положительно. Для сравнения, в 2016 году лишь 16% таких компаний собирались заниматься этой темой, а в 2015 году этот показатель составил всего 1,7%.

Хотя доля турагентств, которые отметили, что не занимаются продажей круизов, все еще составляет более 36%, увеличение числа агентов, заинтересованных в морских путешествиях, свидетельствует о значительных перспективах организованного рынка круизов.