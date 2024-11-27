Эксперты назвали худшие места для путешествий в 2025 году

Эксперты предостерегают, что в 2025 году не следует отправляться в путешествие на индонезийский остров Бали, а также в еще 14 других популярных мест по всему миру.

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Согласно мнению экспертов, перечисленные в их списке направления сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с чрезмерным туризмом. Огромный поток туристов приводит к тому, что улицы этих регионов переполнены, а цены на жилье значительно завышены. Кроме того, чрезмерная активность путешественников наносит вред экологии этих известных мест. Например, на Бали проблема с пластиковыми отходами достигла опасных масштабов, что местные жители сравнивают с «пластиковым апокалипсисом».

В обновленном списке также оказались некоторые европейские города и регионы, такие как Барселона, Майорка, Канарские острова, Венеция и Лиссабон. Кроме того, остров Ко Самуи, гора Эверест, Сицилия, Британские Виргинские острова, индийский штат Керала, а также такие города, как Киото и Токио, и регионы, как Оахака и Северное побережье Шотландии, также страдают от избытка туристов, как сообщает «Лента.ру».