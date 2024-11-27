Стало известно, чем готовы жертвовать российские туристы, чтобы сэкономить

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

82% российских путешественников готовы пойти на компромиссы ради экономии в своих поездках. В опросе участвовали более 1,2 тысячи человек из городов-миллионников России в возрасте от 18 лет.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, CC BY-SA 2.0 Спящий пассажир в самолете

Результаты показали, что 21% респондентов готовы отказаться от запланированных экскурсий, чтобы сэкономить деньги. Также 16% опрошенных готовы провести некоторое время без доступа к Wi-Fi в гостинице, и 4% респондентов могут терпеть неудобства от шумных соседей в хостеле.

Кроме того, 16% россиян выразили готовность мириться с длительными перелетами, включая несколько пересадок. 9% участников опроса не против чаще передвигаться пешком, чтобы избежать лишних трат на общественный транспорт. 10% респондентов согласны сократить бюджет на питание и досуг, а 6% планируют отказаться от покупки сувениров, сообщает РИАМО.