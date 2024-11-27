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На развитие туризма в РФ направят около 460 млрд рублей до 2030 года

1:10
Туризм

До 2030 года на развитие туризма в России из бюджета будет выделено около 460 миллиардов рублей в рамках реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство", сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков во время круглого стола в Совете Федерации.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM
Российские деньги

Он подчеркнул, что по указанию президента было предусмотрено выделение как минимум 403 миллиардов рублей для финансирования данного нацпроекта. В настоящее время определен итоговый объем финансирования до 2030 года — это почти 460 миллиардов рублей. В этом году удалось согласовать эти средства вместе с Министерством финансов и другими коллегами. Кроме того, в бюджете на ближайшие три года также предусмотрено более 200 миллиардов рублей.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что проектный комитет одобрил документ, касающийся нового национального проекта "Туризм и гостеприимство", который стартует в 2025 году.

Уточнения

Дми́трий Никола́евич Черныше́нко (род. 20 сентября 1968, Саратов, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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