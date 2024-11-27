СФ одобрил введение обязательной классификации объектов в туристической сфере

Совет Федерации на своём заседании одобрил законопроект, касающийся обязательной классификации туристических объектов.
На данный момент под законодательное регулирование попадают лишь услуги, которые предоставляются гостиницами. Об этом сообщается в сопроводительных материалах к законопроекту. Следует отметить, что для оказания гостиничных услуг необходимо наличие свидетельства о классификации, которое подтверждает соответствие определённой категории, то есть "звезде". Присвоение этих категорий происходит аккредитованными организациями, занимающимися классификацией гостиниц, передает ТАСС.
Однако стоит упомянуть, что гостиничные услуги также оказывают и другие виды объектов размещения, такие как модульные гостиницы и глэмпинг. На сегодняшний день они остаются вне контроля государства, как с точки зрения налогообложения, так и в отношении качества предоставляемых услуг, говорится в документе.
Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.
Морковь не уживается со свёклой и укропом, но лук и горох помогут ей расти лучше, защищая от вредителей и улучшая почву.