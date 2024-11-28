И не упели показать туристам — в России исчез остров Месяцева

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России полностью исчез остров Месяцева, ранее располагавшийся в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Как сообщили в Русском географическом обществе (РГО), ледяное образование, площадь которого составляла 53 гектара в 2015 году, растаяло из-за глобального потепления.

Фото: flickr.com by Christine Zenino, CC BY 2.0 остров

По словам доцента МАИ, кандидата технических наук Алексея Кучейко, за процессом разрушения острова ученые наблюдали в течение нескольких лет.

"В районе острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике исчезло ледяное образование, которое ранее называлось остров Месяцева. Мы следили за ним в 2020–2022 годах. Теперь остров окончательно растаял", — сообщил специалист.

Глобальное потепление особенно сильно влияет на Арктику, где потепление климата происходит быстрее, чем в других регионах. Это приводит к интенсивному таянию ледников, повышению уровня мирового океана и эрозии береговой линии. Эти процессы, по словам ученых, вызывают исчезновение отдельных элементов рельефа.

Исчезновение острова Месяцева также повлечет за собой необходимость корректировки навигационных карт, чтобы обеспечить безопасное судоходство в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος - "медведица", ἀρκτικός - "находящийся под созвездием Большой Медведицы", "северный") — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.



О́стров — участок суши (обычно естественного происхождения) в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива.

