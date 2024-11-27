Туристка из России рассказала, почему была разочарована своим отпуском в Турции

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка поделилась своим разочарованием от поездки в Турцию, которая, по ее словам, превратилась в испытание для крепких нервов.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belek-Serik-Antalya,_Turkey_-_panoramio_(18).jpg by Eugene Yakovenko Belek-Serik-Antalya, Turkey

В публикации на платформе "Дзен", опубликованной порталом "Тонкости туризма", туристка Елена рассказала, как ее отпуск с семьей в отеле с системой "все включено" принес множество неприятных сюрпризов.

Елена забронировала отдых за полгода и выбрала отель "Армас Бич" в Кемере, указанный как пятизвездочный на российских сайтах, но на зарубежных ресурсах имевший лишь четыре звезды. Это несоответствие сразу вызвало у нее сомнения. Однако, изучив все доступные данные, она решила остановиться на этом варианте.

Проблемы начались с трансфера: водитель, не владеющий ни русским, ни английским языком, задержал пассажиров в душном автобусе с неработающим кондиционером почти на 40 минут.

"Кондиционер не работал, а мы обмахивались листками с бронированием, не понимая, сколько ещё ждать", — вспоминает туристка.

По прибытии в отель возникла новая проблема. На ресепшене заявили, что Елене выделен одноместный номер, хотя она бронировала двухместный. Персонал отказался признавать ошибку и предложил связаться с туроператором. Туристка предоставила все подтверждающие документы, но администратор просто проигнорировал ее, оставив разбираться самостоятельно. Лишь на следующий день номер заменили, но ни извинений, ни компенсации за неудобства Елена не получила.

Несмотря на все трудности, женщина отметила, что встреча с родственниками и красота природы Кемера немного компенсировали негативные впечатления. Однако она подчеркнула, что отдых в Турции часто сопряжен с рисками и неожиданностями.

Ранее другая россиянка рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в Италии, отметив, что многие местные привычки кажутся странными для россиян.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

