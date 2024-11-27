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На чём готовы экономить российские туристы в путешествии

1:11
Туризм

Большинство российских туристов (82%) готовы пожертвовать комфортом ради экономии в поездках, как выяснилось в исследовании сервиса "Купибилет". В опросе приняли участие более 1200 жителей городов-миллионников РФ старше 18 лет.

деньги
Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free)
деньги

Так, 21% респондентов готовы отказаться от экскурсий, 16% — пережить отсутствие Wi-Fi в отеле, а 4% — мириться с шумными соседями. Столько же россиян готовы к длительным перелетам с пересадками, а 9% предпочитают больше ходить пешком, чтобы сэкономить на транспорте. 10% участников опроса планируют сократить расходы на еду и развлечения, а 6% — отказаться от покупки сувениров.

Тревел-блогер Наталия Ансталь советует экономить на новогодних поездках, выбирая менее популярные даты: отправляться в путешествие за неделю до или после праздников. Самые выгодные туры на Новый год обычно бронируют в сентябре, когда цены на зимние направления еще относительно низкие.

Кстати, ранее стало известно, что каждый третий россиянин нуждается в отдыхе после отпуска.

 

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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