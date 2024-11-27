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Как провести незабываемую зиму в Самарской области

1:14
Туризм

Самарская область приглашает жителей и гостей региона насладиться зимними развлечениями и живописными маршрутами, сообщает "Рамблер". Лыжи, коньки, санки, прогулки по историческим улицам и захватывающий треккинг по горам сделают зимний отдых незабываемым. Центр Самары радует праздничной иллюминацией, уютными кафе и красивыми архитектурными памятниками, а на набережной можно покататься на коньках или просто любоваться видами заснеженной Волги.

Ghostly winter trees
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ghostly_winter_trees_(15677238671).jpg by Murray Foubister
Ghostly winter trees

Любители автопрогулок оценят смотровую площадку "Вертолетка", где открываются впечатляющие панорамы Жигулевских гор и островов Волги. В Тольятти стоит посетить музей техники с подводной лодкой и академию Святителя Алексия. В Жигулевске не пропустите Молодецкий курган, окутанный легендами, а в Сызрани — Кремль и Казанский собор.

Для семейных развлечений подойдут зимние фестивали: гонки, кулинарные праздники, марафоны и музыкальные события. Например, "Гонка чемпионов" в Сосновке или "ВьюгаФест" в Тольятти обещают зарядить энергией. Самарская область ждет вас этой зимой!

 

Уточнения

Сама́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа.
 

Сама́ра (с 27 января 1935 года по 25 января 1991 года — Ку́йбышев) — город в Среднем Поволжье России, центр Поволжского экономического района и Самарской области, образует городской округ Самара. 
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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