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Районы Стамбула, где встречаются Европа и Азия

Туризм

Стамбул — город на перекрёстке Европы и Азии, где история переплетается с современностью. Император Константин основал здесь "Новый Рим" в 330 году н. э., а его стратегическое расположение позволило процветать столетиями, пока Мехмед Завоеватель не захватил город в 1453 году.

Турция
Фото: wikimapia by Vadim.tk, CC BY-SA 3.0
Турция

Сегодня город разделён на две части Босфорским проливом — жемчужиной Стамбула, которая соединяет Чёрное море с Мраморным и очаровывает своими бирюзовыми водами и зелёными берегами.

Особое место среди достопримечательностей занимает набережная Босфора. Это не одна тропа, а сеть маршрутов вдоль воды, которые соединяют разные районы города.

Самый популярный участок длиной 19 километров тянется от Ортакёя до Сарыера. Прогулка вдоль воды обещает великолепные виды, исторические здания и возможность насладиться тишиной вдали от городской суеты.

Начало маршрута: Ортакёй.

Район Ортакёй — идеальное место для старта. Здесь вас ждут кафе, киоски с местным лакомством — кумпиром, и мечеть Ортакёй в стиле необарокко, которая идеально подходит для фотосессий.

Двигаясь дальше, можно полюбоваться османскими особняками в Арнавуткёе и насладиться блюдами в рыбных ресторанах на побережье.

Бебек и крепость Румели.

Элитный район Бебек славится модными кафе, бутиками и двумя ресторанами, отмеченными звёздами Мишлен. Пройдя немного дальше, вы окажетесь у крепости Румели, построенной в 1452 году.

Здесь открывается один из лучших видов на Босфор, а у подножия крепости расположены рестораны под открытым небом.

Отдых и искусство на северном участке.

К северу от крепости Румели атмосфера становится более спокойной. В Эмиргане находится музей Сакипа Сабанджи, где собраны коллекции каллиграфии, живописи и археологии.

В Истинье открывается потрясающая бухта, рядом с которой расположены рестораны и современный торговый центр Istinye Park.

Прогулка вдоль Босфора — это не просто маршрут, а уникальная возможность открыть для себя богатство и многогранность Стамбула.

Уточнения

Стамбу́л (тур. İstanbul [isˈtanbuɫ] , ранее известный как Византий (греч. Βυζάντιον), — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны. Расположен в Евразии, на берегах пролива Босфор (разделяющего Европу и Азию), между Мраморным и Чёрным морями.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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