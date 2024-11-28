Остров Лазарус: секретный рай в Сингапурском проливе

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сингапур обычно ассоциируется с футуристическими небоскрёбами и необычными достопримечательностями вроде сада бабочек в аэропорту Чанги. Однако на юге страны, в Сингапурском проливе, скрывается уголок спокойствия.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info остров

Этот уединённый тропический рай с пляжами, окружёнными чистейшими водами, любим местными жителями и экспатами, но остаётся почти неизвестным для туристов.

Попасть на остров можно только на лодке. Выберите прямой паром от Южного пирса Марина или доберитесь сначала до острова Сент-Джонс, соединённого с Лазарусом дамбой.

Прогулка между островами занимает всего 15 минут, а на месте можно арендовать велосипед для удобства передвижения.

Активный отдых и природные красоты.

Главное богатство острова — его природа. Пляжи с белоснежным песком идеально подходят для купания и водных развлечений, таких как сапсерфинг, каякинг или рыбалка.

Центр морских видов спорта предоставляет всё необходимое оборудование и услуги инструкторов. Лазарус славится своими коралловыми рифами, что делает его отличным местом для подводных приключений.

Наземные маршруты привлекут любителей прогулок.

Лесная тропа познакомит с местной фауной — здесь можно встретить редких птиц, ярких бабочек и даже дружелюбных кошек. Вдоль пути есть скамейки, чтобы отдохнуть и насладиться звуками природы.

Остров Лазарус — место, где можно отвлечься от городской суеты и почувствовать гармонию с окружающим миром. Главное, подготовьтесь заранее: принесите еду, напитки и все необходимые вещи для удобства.

Здесь есть только один небольшой магазин, работающий по выходным, а инфраструктура минимальна. Но в этом и заключается обаяние острова — он остаётся истинным уголком уединения и природы.

Уточнения

Респу́блика Сингапу́р (Republic of Singapore, там. சிங்கப்பூர் குடியரசு Ciŋkappūr Kudiyarasu) — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом, получил независимость в 1965 году. Сингапур считается вторым по безопасности городом на Земле после Токио.

