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Сергей Лазарев предложил российской авиакомпании изменить правила перелётов — что возмутило артиста

2:20
Туризм

Сергей Лазарев оказался в неудобной ситуации из-за отмены рейса Иркутск — Москва авиакомпанией "Аэрофлот". Сначала рейс задержали из-за сильного снегопада, а затем отменили, что вызвало бурное негодование певца, которым он поделился в своем Telegram-канале, сообщает Tourdom.

Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License
Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320

Изначально вылет был запланирован на 05:40, и несмотря на сложные погодные условия, пассажиры вовремя поднялись на борт. Однако из-за сильного снегопада самолеты стояли в очереди на взлет, каждый нужно было обработать противообледенительной жидкостью. Ожидание в салоне затянулось на три часа, один из пассажиров сообщил бортпроводнице, что хочет покинуть самолет, поскольку из-за задержки он опоздал на важное мероприятие. Несмотря на недовольство Лазарева и других пассажиров, мужчину все же выпустили.

Это решение оказалось критическим. После высадки пассажира экипажу пришлось пересчитать рабочие часы с учетом времени задержки. В результате капитан объявил об отмене рейса.

"Короче, его высаживают, ну а потом происходит следующее: у экипажа, если спрогнозировать время полета и сложить время задержки, заканчивается рабочая смена, и спустя 30-40 минут ожидания в самолете капитан принимает решение отменить полет! Все были в шоке. И я в том числе", — написал артист в своем посте.

По авиационным правилам, при отказе одного из пассажиров от полета, другие также обязаны покинуть борт для повторного предполетного досмотра, а самолет должен пройти проверку. Это неизбежно увеличивает время задержки.

Сергей Лазарев в своем обращении предложил пересмотреть правила. Он считает, что пассажир, уже занявший место на борту, обязан лететь, за исключением серьезных причин, таких как болезнь или смерть близкого человека.

Тем временем авиакомпания действовала строго в рамках законодательства. Согласно Воздушному кодексу РФ, пассажир имеет право отказаться от полета, а ответственность за ущерб, если таковой будет, возлагается на него через суд. Позже Сергей все же добрался до Москвы другим рейсом.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.

"Аэрофлот — российские авиалинии" - российская государственно-частная авиакомпания, образованная из одного из государственных социалистических предприятий, входившего в состав советского "Аэрофлота" и осуществлявшего полёты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях, а также завладевшего правами на одноимённую торговую марку.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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