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Туристам советуют брать за границу новые доллары США

1:15
Туризм

Российским туристам, планирующим поездки за границу, советуют заранее покупать доллары США нового образца или другую конвертируемую валюту, принимаемую в стране назначения.

купюра, 100 долларов США
Фото: Wikimedia Commons by United States Treasury is licensed under Public domain
купюра, 100 долларов США

Об этом сообщил Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму и генеральный директор Space Travel, в своём Telegram-канале.

Эксперт обратил внимание, что с недавнего времени в обменных пунктах Анкары и Стамбула перестали принимать старые долларовые купюры номиналом $50 и $100, ссылаясь на увеличение числа подделок. Купюры меньшего номинала принимаются без изменений.

"Для поездок за границу лучше приобрести доллары нового образца или иную валюту, конвертируемую в стране пребывания, доступную для покупки в России", — подчеркнул Мурадян.

Он добавил, что подобная практика может распространиться на другие турецкие города, а в ряде стран уже давно предпочитают работать только с так называемыми "синими" долларами — купюрами последнего поколения. Хотя официальных заявлений от турецких властей пока не поступало, тенденция выглядит вполне очевидной, отметил специалист.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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