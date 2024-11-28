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Топ-7 горнолыжных курортов России для зимних приключений

3:21
Туризм

Горнолыжный сезон стартовал на нескольких курортах России, и они уже готовы удивить любителей зимнего отдыха новыми трассами, событиями и развлечениями.

Домбай
Фото: Wikimedia Commons by Колтыков Анатолий, CC BY-SA 2.5
Домбай

"Эльбрус"

Курорт, удостоенный национальной премии "Горы России", запустил тестовые катания с 25 ноября на высотах от 3500 до 3847 метров. Торжественное открытие юбилейного, 55-го сезона, состоится 7-8 декабря. Заместитель гендиректора "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев сообщил о новой зоне катания с двумя канатными дорогами у обсерватории на пике Терскол. Протяжённость трасс выросла до 23 километров, а также будет запущена новая система искусственного снегообразования, строительство которой заняло два года. На курорте оборудованы смотровые площадки с фотозонами, а спасатели провели дополнительные тренировки для безопасности отдыхающих.

"Роза Хутор"

9 декабря стартует праздник "День "Розы Хутор", а первые трассы откроются 20 декабря — всё зависит от погодных условий. До 8 декабря некоторые канатные дороги проходят профилактику, но доступна "Стрела", самая длинная канатная дорога в Европе (3,8 км). На курорте 105 километров трасс, 32 подъёмника, сноупарк и зоны для новичков. В новогодние каникулы планируются рождественская ярмарка и резиденция Деда Мороза, а в январе и марте — крупные фестивали RosaFest и NewStarCamp.

"Красная Поляна"

Сезон откроется в декабре, при достаточном снежном покрове. В новогодние праздники гостей ждёт интерактивная программа "Волшебная лига Деда Мороза". Основное событие сезона — открытие Центра гастротуризма "Птицы захмелели", где можно попробовать блюда народов региона.

"Манжерок"

Здесь сезон стартовал 16 ноября. Протяжённость трасс увеличена до 50 километров, 11 из которых предназначены для вечернего катания. Курорт активно модернизируется: в прошлом сезоне открыли три канатные дороги, в этом году — уже пять.

"Большой Вудъявр"

Кировский курорт в Мурманской области первым запустил трассы на Северном склоне 22 ноября. Новая канатная дорога гондольного типа протяжённостью два километра и панорамный комплекс на вершине горы Айкуайвенчорр стали главными новшествами сезона.

"Солнечная долина"

В Челябинской области сезон начался 10 ноября. Пока работают три трассы из 14, остальные готовятся к открытию. Курорт предлагает вечерние катания, масштабные фестивали и вечеринки до глубокой ночи в праздничные дни. Финал сезона отметят традиционным спуском в купальниках.

"Гора Соболиная"

На Байкале сезон стартует 14 декабря под девизом "Байкальский драйв". В программе — розыгрыши, выступления артистов, DJ-сеты и запуск новой кресельной канатной дороги на Восточном склоне.

Уточнения

Всесезонный курорт «Манжеро́к» — круглогодичный горнолыжный курорт в Республике Алтай, расположен у озера Манжерокского (единственного теплого озера в Республике Алтай) у подножия горы Малая Синюха.

Большой Вудъя́вр — озеро плотинного типа в Мурманской области, расположенное в центральной части Кольского полуострова. В переводе с саамского языка «вудъявр» означает «горное озеро».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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