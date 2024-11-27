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ТОП-4 набережных России

1:14
Туризм

Четыре самых красивых набережных России, которые стоит посетить, когда приезжаете в эти города.

Университетская набережная и Кунсткамера
Фото: commons.wikimedia.org by W. Bulach, CC BY-SA 4.0
Университетская набережная и Кунсткамера

Университетская набережная в Санкт-Петербурге.

На этой набережной находятся Кунсткамера и Дворец Меншикова. Берега, одетые в гранит, и виды на Неву делают её местом притяжения для многочисленных туристов, а вечерняя подсветка придаёт ей романтики.

Набережная реки Амур в Хабаровске.

Памятники героям Дальнего Востока и шикарные виды на Амур создают атмосферу величия. Набережная является популярным местом отдыха не только туристов, но и местных жителей.

Набережная Волги в Казани.

В обустройстве этой набережной чётко прослеживаются элементы национальной татарской культуры. Здесь можно не просто прогуляться или покататься на велосипедах. А ещё и посетить игровые зоны, концерты и стать участниками праздничных гуляний.

Сочинская набережная.

Эта набережная является центром курортной жизни черноморского побережья. Здесь всегда кипит жизнь и царит атмосфера праздника с незабываемыми концертами и уличными шоу.

Уточнения

Университе́тская набережная — набережная Большой Невы в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, пролегающая от Биржевой площади до площади Трезини и 6-й линии.

Морска́я на́бережная Центра́льной ча́сти Со́чи — длинная пешеходная набережная по берегу Чёрного моря в Центральной части (Центральный и Хостинский районы) города Сочи, Краснодарский край, Россия.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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