ТОП-4 набережных России

Четыре самых красивых набережных России, которые стоит посетить, когда приезжаете в эти города.
Университетская набережная в Санкт-Петербурге.
На этой набережной находятся Кунсткамера и Дворец Меншикова. Берега, одетые в гранит, и виды на Неву делают её местом притяжения для многочисленных туристов, а вечерняя подсветка придаёт ей романтики.
Набережная реки Амур в Хабаровске.
Памятники героям Дальнего Востока и шикарные виды на Амур создают атмосферу величия. Набережная является популярным местом отдыха не только туристов, но и местных жителей.
Набережная Волги в Казани.
В обустройстве этой набережной чётко прослеживаются элементы национальной татарской культуры. Здесь можно не просто прогуляться или покататься на велосипедах. А ещё и посетить игровые зоны, концерты и стать участниками праздничных гуляний.
Сочинская набережная.
Эта набережная является центром курортной жизни черноморского побережья. Здесь всегда кипит жизнь и царит атмосфера праздника с незабываемыми концертами и уличными шоу.
Университе́тская набережная — набережная Большой Невы в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, пролегающая от Биржевой площади до площади Трезини и 6-й линии.
Морска́я на́бережная Центра́льной ча́сти Со́чи — длинная пешеходная набережная по берегу Чёрного моря в Центральной части (Центральный и Хостинский районы) города Сочи, Краснодарский край, Россия.
Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.