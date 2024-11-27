ТОП-4 набережных России

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Четыре самых красивых набережных России, которые стоит посетить, когда приезжаете в эти города.

Фото: commons.wikimedia.org by W. Bulach, CC BY-SA 4.0 Университетская набережная и Кунсткамера

Университетская набережная в Санкт-Петербурге.

На этой набережной находятся Кунсткамера и Дворец Меншикова. Берега, одетые в гранит, и виды на Неву делают её местом притяжения для многочисленных туристов, а вечерняя подсветка придаёт ей романтики.

Набережная реки Амур в Хабаровске.

Памятники героям Дальнего Востока и шикарные виды на Амур создают атмосферу величия. Набережная является популярным местом отдыха не только туристов, но и местных жителей.

Набережная Волги в Казани.

В обустройстве этой набережной чётко прослеживаются элементы национальной татарской культуры. Здесь можно не просто прогуляться или покататься на велосипедах. А ещё и посетить игровые зоны, концерты и стать участниками праздничных гуляний.

Сочинская набережная.

Эта набережная является центром курортной жизни черноморского побережья. Здесь всегда кипит жизнь и царит атмосфера праздника с незабываемыми концертами и уличными шоу.

Уточнения

Университе́тская набережная — набережная Большой Невы в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, пролегающая от Биржевой площади до площади Трезини и 6-й линии.



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