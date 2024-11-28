Россияне ожидали вылет в Турцию почти девять часов в аэропорту Казани

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне, направлявшиеся в Турцию, оказались в ожидании в аэропорту Казани почти девять часов, сообщает агентство «Татар-информ».

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0 Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево

Рейс авиакомпании Pegasus Airlines должен был вылететь из Казани в Стамбул в 03:05 по московскому времени 27 ноября, однако его отправление перенесли на 11:45 по неясным причинам.

Представители аэропорта уточнили, что задержка рейса не была вызвана погодными условиями.

Ранее сообщалось о похожем случае, когда пассажир застрял в аэропорту Нижневартовска на девять часов из-за проблем с авиакомпанией Utair и впоследствии взыскал с нее значительную компенсацию через суд. В судебном процессе стало известно, что мужчина приобрёл билет на рейс в Тюмень, который был перенесён восемь раз по неизвестным причинам.