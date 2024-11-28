Туристка из России раскрыла хитрости египетских мошенников

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка, впервые побывавшая в Египте, рассказала о своём опыте и предупредила туристов о распространённых мошеннических схемах в этой стране. В интервью изданию "Актуальные новости" она поделилась проблемами, с которыми столкнулась при оформлении визы и навязывании ненужных услуг.

Фото: Wikimedia Commons by Most likely Hamish2k, the first uploader is licensed under Public domain Египет. Гиза. Сфинкс

По её словам, сразу по прибытии в аэропорт всем туристам необходимо приобрести визу, стоимость которой официально составляет $25. Однако на месте ей заявили, что за визу нужно заплатить $27.

"На табличках была указана цена — 25 долларов США, но сотрудник на стойке запросил 27. Многие туристы не стали спорить и заплатили больше, а другие нашли альтернативные стойки, где цена соответствовала заявленной", — поделилась с изданием РИА "ФедералПресс" россиянка.

Также она рассказала о неприятной ситуации с представителем туроператора. Он заявил, что визы могут не одобрить, если туристы не согласятся приобрести экскурсии. Это вызвало возмущение, но часть отдыхающих всё же предпочла заплатить, чтобы избежать конфликтов.

Путешественница обратилась к туристам с советом проявлять бдительность и проверять информацию на месте, не поддаваясь на уловки мошенников.

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

