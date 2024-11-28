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В Санкт-Петербурге с 2025 года введут туристический налог

1:13
Туризм

В Санкт-Петербурге с 1 января 2025 года вводится туристический налог, который заменит прежний курортный сбор. Соответствующий законопроект был утверждён депутатами Заксобрания города на заседании 27 ноября.

Исаакиевский собор
Фото: Wikimedia Commons by Yuri Geler, CC BY-SA 3.0
Исаакиевский собор

По новым правилам, налог будет распространяться на организации и предпринимателей, предоставляющих услуги размещения туристов. Размер выплат жёстко привяжут к стоимости проживания, но минимальная ставка составит не менее 100 рублей в сутки. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Также в рамках реформы был расширен список льготников. Такие категории граждан, как пенсионеры, инвалиды и другие, получат освобождение от налога за оказание услуг размещения.

Ранее курортный сбор, оплачиваемый гостями города, принёс бюджету Санкт-Петербурга более 560 миллионов рублей. Эти средства направлялись на развитие туристической инфраструктуры. Ожидается, что введение нового налога позволит сохранить и улучшить эту практику, делая город ещё более комфортным для посетителей.

Уточнения

Курортный сбор — разновидность государственных сборов в курортной местности.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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