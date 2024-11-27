Куда дешевле слетать зимой?

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

По сообщению пресс-службы РСТ, турагентства считают Египет направлением номер один среди всех бронируемых на зиму заграничных направлений.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert (MJJR), CC BY 3.0 Хургада отели

"В топе — Египет, на него приходится 35% всех продаж. Затем идут Арабские Эмираты (30%), Таиланд (22%), Турция (8%) и Россия (5%). Египет пользуется хорошим спросом благодаря сильно выросшему предложению премиальных отелей, прежде всего сети Rixos. На наш взгляд, за зимний сезон он ещё увеличит свой отрыв от других направлений", — рассказала директор по продажам туроператора Coral Travel Вероника Филиппова во время конференции для турагентств, которая была приурочена к церемонии награждения лучших партнеров туроператора премией Starway в Египте.

Она также сообщила, что этой зимой туроператор будет летать в Египет 3 египетскими авиакомпаниями из 5 городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары и Перми. Помимо этого будут предлагаться туры и на базе регулярной перевозки российскими компаниями.

Популярность этого направления объясняется большим выбором авиарейсов, а также ценой на сам отдых.

"Его нельзя назвать дешёвым, тем более что мы в основном продаем качественные отели 5*, тем не менее средний ценник получается на 20% ниже, чем, например, в аналогичном отеле ОАЭ. Многие едут в Египет ради уникального Красного моря. Самые популярные курорты — Шарм-эль-Шейх и Хургада. Сейчас активно продаются туры на Новый год, среди самых популярных — отели сетей Xanadu, Rixos, Sunrise, Jazz", — рассказала Анна Саитова, представитель петербургского агентства "Пафос-Тур".

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).



Кра́сное мо́ре (араб. اَلْبَحرْ الأحمر‎, Al-Baḥr Al-Aḥmar; ивр. יַם סוּף‎, Yam Suf; тигринья ቀይሕ ባሕሪ, Кэйх-Бахри; сомал. Badda Cas, англ. Red Sea, фр. Mer Rouge) — внутреннее море Индийского океана, расположенное между Аравийским полуостровом и Африкой в тектонической впадине.

