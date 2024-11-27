Россияне продолжают выбирать Турцию: прирост туристов на 7,1% в 2024 году

2:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В октябре в Турции завершился пляжный сезон. С января по октябрь 2024 года страну посетили 6,25 миллиона граждан России, что на 7,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, российский туристический поток по итогам 10 месяцев все еще на 6,6% ниже показателей до пандемии. По прогнозам, к окончанию 2024 года цифры могут достигнуть более 6,7 миллиона визитов россиян, и, возможно, приблизиться к 6,8 миллионам.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0 Женщина в шляпе и купальнике загорает на пляже

Согласно данным министерства культуры и туризма Турции, за указанный период было зарегистрировано 47 306 764 визита иностранцев, что на 7,03% превышает показатели аналогичного периода 2023 года (44 200 079).

В ТОП-5 основных стран-источников въездного турпотока в Турцию с января по октябрь 2024 года входят:

Россия – 6 249 998 визитов (+7,1% по сравнению с 2023 годом) Германия – 6 083 421 визит (+6,4%) Великобритания – 4 209 967 визитов (+17%) Иран – 2 763 367 визитов (+32,4%) Болгария – 2 453 261 визит (+1,4%)

Россия сохраняет первое место среди ключевых рынков, демонстрируя рост, превышающий показатели Германии. Однако наибольший прирост наблюдается у Ирана и Великобритании. В то же время Болгария показывает стабильные объемы визитов, в основном в связи с приграничным шопингом в Эдирне.

В ТОП-10 также входят: Польша (1 808 919 визитов, +21,2%), США (1 281 666 визитов, +8%), Грузия (1 244 408 визитов, -9,6%), Нидерланды (1 214 485 визитов, +6,2%) и Румыния (1 066 984 визита, +19,6%).

Общий туристический поток из этих 10 стран превысил 1 миллион визитов каждая, при этом эти государства составляют 60% от всего иностранного турпотока в Турцию.