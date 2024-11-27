Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как найти переноску, которая облегчит жизнь вам и вашему питомцу
Компост из картофеля: способ превратить отходы в золотой перегной
Как не попасть на залоговый автомобиль: советы эксперта
Секрет акустики древних рисунков: открытие учёных
Для Транснефти увеличена ставка налога на прибыль
Быстрые рецепты для полноценного обеда за короткое время
Спокойствие и радость: выбор собаки для занятых хозяев — породы, которые подойдут вам
Три фактора, которые делают сырники действительно вкусными
Когда и почему стоит проверять схождение и развал колес

Россияне продолжают выбирать Турцию: прирост туристов на 7,1% в 2024 году

2:56
Туризм

В октябре в Турции завершился пляжный сезон. С января по октябрь 2024 года страну посетили 6,25 миллиона граждан России, что на 7,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, российский туристический поток по итогам 10 месяцев все еще на 6,6% ниже показателей до пандемии. По прогнозам, к окончанию 2024 года цифры могут достигнуть более 6,7 миллиона визитов россиян, и, возможно, приблизиться к 6,8 миллионам.

Женщина в шляпе и купальнике загорает на пляже
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0
Женщина в шляпе и купальнике загорает на пляже

Согласно данным министерства культуры и туризма Турции, за указанный период было зарегистрировано 47 306 764 визита иностранцев, что на 7,03% превышает показатели аналогичного периода 2023 года (44 200 079).

В ТОП-5 основных стран-источников въездного турпотока в Турцию с января по октябрь 2024 года входят:

  1. Россия – 6 249 998 визитов (+7,1% по сравнению с 2023 годом)
  2. Германия – 6 083 421 визит (+6,4%)
  3. Великобритания – 4 209 967 визитов (+17%)
  4. Иран – 2 763 367 визитов (+32,4%)
  5. Болгария – 2 453 261 визит (+1,4%)

Россия сохраняет первое место среди ключевых рынков, демонстрируя рост, превышающий показатели Германии. Однако наибольший прирост наблюдается у Ирана и Великобритании. В то же время Болгария показывает стабильные объемы визитов, в основном в связи с приграничным шопингом в Эдирне.

В ТОП-10 также входят: Польша (1 808 919 визитов, +21,2%), США (1 281 666 визитов, +8%), Грузия (1 244 408 визитов, -9,6%), Нидерланды (1 214 485 визитов, +6,2%) и Румыния (1 066 984 визита, +19,6%).

Общий туристический поток из этих 10 стран превысил 1 миллион визитов каждая, при этом эти государства составляют 60% от всего иностранного турпотока в Турцию.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей
Авто
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей Аудио 
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Домашние животные
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать Аудио 
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Садоводство, цветоводство
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Последние материалы
Канадская бабушка отжалась 1575 раз за час: как ей это удалось
Керамиды в косметике и их невероятная польза для кожи
Эти тенденции в дизайне интерьера скоро выйдут из моды
Сколько живут домашние крысы и как продлить их жизнь
Как совместить красоту и пользу в саду: лучшие декоративно-плодовые деревья
Шокирующий прорыв: как компьютеры помогают восстановить мозг
Из-за этих ошибок интерьер кухни всегда будет выглядеть плохо, не совершайте их
Спорт после застолий: 7 шагов к началу тренировок
Стиль без ошибок: советы, которые изменят ваш подход к одежде
Необычные находки в Испанской пещере: что собирали неандертальцы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.