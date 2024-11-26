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На 2025 год открыто раннее бронирование туров на средиземноморское побережье Египта

3:24
Туризм

Уже сейчас можно начинать бронирование туров на летний сезон 2025 года на средиземноморском побережье Египта, в частности, в курорте Эль-Аламейн, где представлен широкий выбор отелей, включая варианты с системой «все включено»., сообщает atorus.ru. Интересной новостью станет полётная программа, которую организует крупный федеральный туроператор, с прямыми рейсами на курорт Эль-Аламейн.

море, солнце, горы
Фото: Wikimedia Commons by Pavel L feodus is licensed under Public domain
море, солнце, горы

Туроператоры уже открыли раннее бронирование на средиземноморское побережье Египта, известное также как северное. 

Среди доступных направлений в продаже появились туры и отели на курортах Эль-Аламейн, Марса-Матрух и в Александрию на лето 2025 года у таких компаний, как Space Travel, FUN&SUN, «Русский Экспресс», «Интурист» и PAC Group. Эти туроператоры предлагают пакеты с GDS-рейсами из Москвы в Каир и стыковочными перелетами через другие страны, например, на рейсах Air Arabia в Александрию с пересадкой в Шардже.

Также представлен новый и интересный пакетный продукт с прямым перелетом в Эль-Аламейн, но с пересадкой в Анталье. С конца апреля туроператор PEGAS Touristik запускает собственную полетную программу по маршруту Москва (Шереметьево) – Анталья – Эль-Дабаа – Анталья – Москва.

Перелеты в Эль-Аламейн (аэропорт Эль-Дабаа) будут осуществляться два раза в неделю авиакомпанией Southwind Airlines. Также предусмотрены стыковочные варианты до северных курортов Египта для туристов, вылетающих из Казани, Екатеринбурга, Уфы и Новосибирска.

По информации от PEGAS Touristik, стоимость поездки в эконом-классе включает ручную кладь (до 8 кг) и зарегистрированный багаж (до 10 кг). Доступны пакетные туры, которые включают все необходимые услуги (страховка, перелет, трансфер, отель) с длительностью от 3 до 28 ночей.

«Эль-Аламейн – это стремительно развивающийся курорт на побережье Средиземного моря в северном Египте, известный своими белоснежными песчаными пляжами и чистейшей лазурной водой. Он расположен в 90 км от Александии и около 260 км от Каира, что дает отличные возможности для знакомства с историческими достопримечательностями страны», – отмечают в PEGAS Touristik.

На данный момент туроператор предлагает пакетные туры в отели Rixos с питанием «ультра все включено»: Rixos Montaza Alexandria 5* (Александрия), Rixos Premium Alamein 5* и Rixos Alamein 5* (Эль-Аламейн).

Для поездки в июне 2025 года на 7 ночей с вылетом из Москвы в отель Rixos Alamein 5* цены начинаются от 383,5 тыс. руб. за двоих, в Rixos Montaza Alexandria 5* (UAI) – от 384 тыс. руб. за двоих, а в Rixos Premium Alamein 5* – от 396,8 тыс. руб. за двоих.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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