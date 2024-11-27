No List 2025 — эти туристические места лучше пропустить в следующем году

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристам подсказали, какие направления стоит избегать в 2025 году, сообщают "Тонкости туризма". По мнению экспертов Fodor's Travel, избыточный туризм наносит вред природе и местным сообществам, особенно там, где не хватает инфраструктуры для большого потока посетителей. Чтобы сохранить уникальные локации для будущих поколений, ежегодно составляется список No List — мест, которые лучше исключить из туристических маршрутов.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, CC0 Турист в ожидании поезда

Возглавляет список 2025 года Бали, столкнувшийся с серьёзными экологическими проблемами, включая загрязнение пластиком.

Второе и третье места заняли Барселона и Майорка, где жители нередко протестуют против наплыва туристов.

Среди других направлений: Венеция, Канарские острова, Лиссабон, остров Самуи в Таиланде, Эверест, Агридженто (Италия), Британские Виргинские острова, Керала (Индия), Киото, Токио, Оахака (Мексика) и популярный шотландский маршрут "Северное побережье".

Ранее были названы лучшие страны для путешествий в 2025 году.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

