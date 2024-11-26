Самые странные вещи, по мнению голландца, которые он делал в России

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Голландец, переехавший в Россию, поделился забавными и необычными историями, которые он пережил в новой стране. Об этом он рассказал в своем канале "Голландец в России" на платформе "Дзен".

Фото: freepik.com by timolina, PDM Окрошка

В России он впервые узнал, что уголь можно не только использовать для шашлыков, но и есть маленькими кусочками (активированный уголь) для лечения. Хотя это не вкусно, местные говорят, что помогает.

Катание на крыше автомобиля в тундре на Ямале стало ярким впечатлением. Этот необычный для голландцев способ передвижения показался ему крайне увлекательным.

В Голландии снега мало, поэтому местная традиция окунаться в снег после горячей бани его удивила. Испробовав это в Тверской области, он признал: ощущения потрясающие.

При исследовании заброшенного детского лагеря в Подмосковье он столкнулся с мужчинами, угрожавшими ножом. Только звонок другу помог избежать неприятных последствий.

Напиток из хлеба показался ему странным и неприятным на вкус, но квас в окрошке стал для него настоящим открытием. Теперь он с удовольствием ест это блюдо.

Уточнения

Голландцы или нидерландцы (нидерл. Hollanders, Nederlanders) — народ и нация, коренное население Нидерландов.



Нидерла́нды (нидерл. Nederland [ˈneːdərlɑnt], ), официальное название — Короле́вство Нидерла́ндов (нидерл. Koninkrijk der Nederlanden), разг. Голла́ндия — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами).

