В Лондоне Букингемский дворец закроют на три года — близится масштабная реконструкция

Букингемский дворец в Лондоне закроют на реконструкцию, которая продлится с декабря 2024 года до 2027 года. Об этом сообщает издание The Times.
Во время ремонтных работ государственные мероприятия будут перенесены в Виндзорский замок. Последний визит иностранных высокопоставленных гостей запланирован на декабрь 2024 года, когда во дворце примут эмира Катара.
Стоимость реставрации, призванной сохранить здание, возведенное в начале XVIII века, составит около 369 миллионов фунтов стерлингов.
Кроме того, в Лондоне рассматривают возможность введения туристического налога. Мэр города Садик Хан заявил, что его администрация изучит опыт других британских городов, где такая мера уже действует.
Букинге́мский дворе́ц (Бекингемский дворец, Бакингемский дворец; англ. Buckingham Palace [ˈbʌkɪŋəm ˈpælɪs]) — официальная лондонская резиденция и административная штаб-квартира британских монархов.
Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании. Административно образует регион Англии Большой Лондон, разделённый на 33 самоуправляемых территории (см. боро Лондона).
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