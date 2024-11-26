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В Лондоне Букингемский дворец закроют на три года — близится масштабная реконструкция

0:55
Туризм

Букингемский дворец в Лондоне закроют на реконструкцию, которая продлится с декабря 2024 года до 2027 года. Об этом сообщает издание The Times.

Букингемский дворец
Фото: www.flickr.com by Джимми Харрис, CC BY 2.0
Букингемский дворец

Во время ремонтных работ государственные мероприятия будут перенесены в Виндзорский замок. Последний визит иностранных высокопоставленных гостей запланирован на декабрь 2024 года, когда во дворце примут эмира Катара.

Стоимость реставрации, призванной сохранить здание, возведенное в начале XVIII века, составит около 369 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, в Лондоне рассматривают возможность введения туристического налога. Мэр города Садик Хан заявил, что его администрация изучит опыт других британских городов, где такая мера уже действует.

Уточнения

Букинге́мский дворе́ц (Бе­кин­гем­ский дво­рец, Ба­кин­гем­ский дво­рец; англ. Buckingham Palace [ˈbʌkɪŋəm ˈpælɪs]) — официальная лондонская резиденция и административная штаб-квартира британских монархов. 

Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании. Административно образует регион Англии Большой Лондон, разделённый на 33 самоуправляемых территории (см. боро Лондона).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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