Эти привычки итальянцев вызывают вопросы у русских

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогерша поделилась в своем блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен" впечатлениями о жизни в Италии. По ее мнению, многие черты итальянской культуры заметно отличаются от российских ценностей и привычек, сообщает "ФедералПресс".

Фото: flickr.com by Emanuele Spies, CC BY 2.0 Смех

Так, она отметила, что у россиян недоумение может вызвать ежедневное употребление алкоголя, которое для итальянцев — естественная часть обеда или ужина. Бокал вина здесь не воспринимается как нечто предосудительное, тогда как в России пить алкоголь в течение дня часто осуждается и считается неприемлемым.

Еще одной особенностью итальянцев блогерша назвала их яркую эмоциональность. Она подчеркнула, что местные жители не стесняются громко выражать свои чувства, независимо от возраста или статуса. Итальянцы могут не только активно жестикулировать, но и использовать нецензурные слова, чтобы выразить недовольство, что для россиян выглядит непривычно.

Ранее блогерша рассказывала о моментах, которые удивили ее во время путешествий в разных странах.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.



Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

