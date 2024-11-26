Туристка из России погибла в индийском горячем источнике

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

В индийском штате Уттаракханд в горячем источнике обнаружили тело 45-летней россиянки Татьяны Л. Как сообщает местное издание The Times of India, женщина находилась в Индии около месяца вместе с друзьями и часто посещала источник для медитаций. 23 ноября она отправилась туда одна, а ее тело обнаружили на следующий день, 24 ноября.

Фото: Wikimedia Commons by Yoann Boyer yoannboyer is licensed under Public domain бесконечность

По информации полиции, россиянка, вероятно, погибла из-за отравления природными газами. Правоохранители напомнили, что длительное пребывание в горячих источниках, превышающее 15-20 минут, может привести к потере сознания и другим опасным последствиям.

Ранее стало известно о смерти россиянки Маргариты Караджа, чье тело было найдено 15 октября в районе Пирахмет/Алтынорду турецкой провинции Орду. Об этом сообщал Telegram-канал "Радиоточка НСН".

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.



Поли́ция (фр. Police, от др.-греч. ἡ πολιτεία — государство, город) — управление по охране общественного порядка.

