Тревел-блогерша раскрыла секреты долголетия итальянцев

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогерша посетила Италию, где пообщалась с местными жителями и узнала их секреты долгой жизни и отличного здоровья, сообщает "Рамблер". Своими впечатлениями она поделилась в блоге под названием "Тут вам не там" на платформе "Дзен". Прежде всего она отметила удивительное умение итальянцев жить без спешки.

Фото: unsplash.com by Jannis Brandt, PDM Здоровое питание

"Итальянцы умеют наслаждаться моментом и радоваться даже мелочам. Долгие ужины с друзьями, которые они специально растягивают на подольше, разговоры обо всем на свете, но всегда на позитивной ноте", — рассказала блогерша о привычках жителей этой страны.

Еще одним ключом к их долголетию стало активное социальное общение, которое не угасает даже в преклонные годы. Итальянцы регулярно принимают гостей, навещают друзей и поддерживают активный образ жизни, что благоприятно влияет на здоровье. Важную роль играет и средиземноморская диета, основанная на свежих сезонных овощах и фруктах.

Ранее блогерша беседовала с итальянцем, который посетил русский магазин и был шокирован некоторыми продуктами. Особенно его удивил огромный стеллаж с растворимым кофе в пакетиках, который вызвал у него отвращение.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.



Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

