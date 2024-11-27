Тунис без визы: какие изменения ждут туристов из России

Россия и Тунис стремятся улучшить авиасообщение, увеличив количество чартерных рейсов между странами. Об этом сообщили в российском посольстве в Тунисе.
В этом году Тунис стал местом отдыха для нескольких десятков тысяч российских туристов. Однако дальнейшее развитие этого направления сдерживается ограниченным числом рейсов.
Представители дипмиссии выразили надежду, что переговоры приведут к увеличению частоты полётов, и в следующем туристическом сезоне больше россиян сможет насладиться отдыхом в Тунисе.
Россиянам для посещения Туниса виза не требуется, и находиться в стране можно до 90 дней. В прошлом сезоне рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир выполняла авиакомпания Nouvelair Tunisie.
Билеты предлагались как в составе турпакетов, так и отдельно на билетных агрегаторах.
Nouvelair Limited Company (фр. Nouvelair Société Anonyme, араб. الطيران الجديد تونس) — тунисская авиакомпания, выполняющая рейсы из 30 стран мира в Тунис. Головной офис компании расположен в туристической зоне Дкила в Монастире недалеко от отеля Sahara Beach, также имеет офис в Тунисе. Базовыми аэропортами являются Джерба, Монастир и Тунис.
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