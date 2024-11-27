Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеи оригинальных начинок для пиццы, от которых вы будете в восторге
Как мороженое помогает бороться со стрессом и анемией
Цветы против вредителей: секреты бархатцев, о которых вы не знали
5 проблем, мешающих продать подержанный автомобиль на вторичном рынке
Вот как правильно кормить кошку, если она беременна
Почему замерзает ручной тормоз и как предотвратить блокировку колёс
Модные советы по выбору шубы из искусственного меха
Ломкость и расслаивание ногтей: лучшие методы восстановления
Какие научные прорывы нас ждут в ближайшие годы

Паром Сочи Трабзон: как за 10 часов оказаться в Турции

0:47
Туризм

Между Сочи и турецким Трабзоном запущен новый паром для пассажиров и автомобилей.

турция
Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0
турция

Это удобный способ добраться до Турции, минуя долгие автомобильные маршруты.Паром способен перевозить до 450 пассажиров и 220 легковых автомобилей.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам, что делает маршрут удобным для планирования поездок.

Путешествие займёт от 10 до 12 часов. Стоимость билета начинается от 6 тысяч рублей за место и от 30 тысяч рублей за перевозку автомобиля.

Это идеальное решение для тех, кто хочет с комфортом добраться до Турции или вернуться в Россию, наслаждаясь видами Чёрного моря. 

Уточнения

Трабзо́н (тур. Trabzon; также Трапезу́нд греч. Τραπεζούντα) — город в Турции, административный центр ила Трабзон, расположенный на берегу Чёрного моря, в городе сохранился ряд памятников византийской архитектуры, включая бывший собор Св. Софии, Панагию Хризокефалос (теперь мечеть Фатиха На юго-востоке от города расположен встроенный в скалу монастырь Панагия Сумела. Имеется российское консульство. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Еда и рецепты
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Садоводство, цветоводство
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность Аудио 
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Еда и рецепты
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Сводка с фронта: взятие Курахова — вопрос нескольких дней, дуэль ОТРК "Искандер" и "Гром" Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Последние материалы
Модные советы по выбору шубы из искусственного меха
Ломкость и расслаивание ногтей: лучшие методы восстановления
Паром Сочи Трабзон: как за 10 часов оказаться в Турции
Европу ждёт беда! Газпром готовится к остановке транзита газа через Украину
Какие научные прорывы нас ждут в ближайшие годы
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Секрет прямой спины: как исправить сутулость шаг за шагом
Секрет кота Шрёдингера, который физики раскрыли спустя десятилетия
Этот теплый салат спасет от осенней хандры
Как садоводство может навредить вашему здоровью и карману
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.