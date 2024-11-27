Паром Сочи Трабзон: как за 10 часов оказаться в Турции

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Между Сочи и турецким Трабзоном запущен новый паром для пассажиров и автомобилей.

Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0 турция

Это удобный способ добраться до Турции, минуя долгие автомобильные маршруты.Паром способен перевозить до 450 пассажиров и 220 легковых автомобилей.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам, что делает маршрут удобным для планирования поездок.

Путешествие займёт от 10 до 12 часов. Стоимость билета начинается от 6 тысяч рублей за место и от 30 тысяч рублей за перевозку автомобиля.

Это идеальное решение для тех, кто хочет с комфортом добраться до Турции или вернуться в Россию, наслаждаясь видами Чёрного моря.

Уточнения

Трабзо́н (тур. Trabzon; также Трапезу́нд греч. Τραπεζούντα) — город в Турции, административный центр ила Трабзон, расположенный на берегу Чёрного моря, в городе сохранился ряд памятников византийской архитектуры, включая бывший собор Св. Софии, Панагию Хризокефалос (теперь мечеть Фатиха На юго-востоке от города расположен встроенный в скалу монастырь Панагия Сумела. Имеется российское консульство.

