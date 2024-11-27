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Госдума приняла законопроект о доступности туризма для инвалидов

1:59
Туризм

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, направленный на повышение доступности туристических услуг для людей с инвалидностью. Документ предполагает внесение изменений в закон "Об основах туристской деятельности в РФ", устанавливая одной из целей госрегулирования обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам туристической инфраструктуры.

инвалидная коляска
Фото: Wikimedia Commons by https://pxhere.com/es/photo/732815, PDM
инвалидная коляска

На данный момент действующее законодательство не содержит норм, обязывающих делать туристические объекты доступными для людей с ограниченными возможностями. В пояснительной записке отмечается, что создание условий для отдыха и оздоровления всех граждан, включая инвалидов, входит в задачи госпрограммы "Развитие туризма".

Дополнительно предлагается внести изменения в закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Это расширит обязанности федеральных и региональных органов власти, а также муниципалитетов по обеспечению следующих условий:

  • доступ к туристическим объектам и самостоятельное передвижение инвалидов по их территории;
  • допуск собак-поводырей на объекты туристической индустрии;
  • выделение не менее 10% парковочных мест для бесплатной парковки автомобилей инвалидов I и II групп возле туристических объектов.

Законопроект разработан в рамках стратегии развития туризма в РФ до 2035 года. Его основная цель — обеспечить доступность туристического продукта для инвалидов.

"Повышение доступности туристических услуг для инвалидов не только улучшит качество их жизни, но и расширит возможности для реабилитации, интеграции в общество и участия в культурной жизни", — говорится в пояснительной записке.

Документ был инициирован группой депутатов под руководством Михаила Киселёва, первого заместителя председателя думского комитета по молодёжной политике ("Единая Россия").

Уточнения

Собака-поводырь — специально обученная собака, которая может помогать незрячим и слабовидящим людям передвигаться вне помещений и избегать препятствий.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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