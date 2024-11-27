Сокровище Вьетнама, которое привлекает туристов из разных уголков мира

Хойан, уютно расположившийся в центральной части Вьетнама, поражает уникальным сплетением культур.
Здесь традиции Японии, Вьетнама и Европы объединяются в гармоничный ансамбль, создавая неповторимую атмосферу.
Город славится узкими улочками и домами с черепичными крышами, которые сохранили колорит прошлых веков.
Особенное очарование Хойан обретает вечером, когда сотни разноцветных фонарей освещают его улицы, превращая прогулки в настоящее волшебство.
Но Хойан — это не только архитектура и романтика. Местная кухня радует гурманов своим разнообразием.
От нежного бань ми, признанного одним из лучших сэндвичей в мире, до тонких спринг-роллов с самыми свежими ингредиентами — каждый найдет что-то на свой вкус.
Этот город — идеальное место для тех, кто хочет погрузиться в историю, насладиться природной красотой и попробовать настоящие вкусы Вьетнама.
Хойан остаётся одним из самых очаровательных уголков страны, неизменно завораживающим гостей.
Хойа́н (вьет. Hội An, ) — город провинциального подчинения в провинции Куангнам в центральном Вьетнаме. Его планировка и многочисленные древние строения отражают местное и иностранное влияние на архитектуру и быт доколониального Вьетнама.
Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.