Сокровище Вьетнама, которое привлекает туристов из разных уголков мира

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хойан, уютно расположившийся в центральной части Вьетнама, поражает уникальным сплетением культур.

Фото: commons.wikimedia.org by Bùi Thụy Đào Nguyên, CC BY-SA 3.0 Хойан

Здесь традиции Японии, Вьетнама и Европы объединяются в гармоничный ансамбль, создавая неповторимую атмосферу.

Город славится узкими улочками и домами с черепичными крышами, которые сохранили колорит прошлых веков.

Особенное очарование Хойан обретает вечером, когда сотни разноцветных фонарей освещают его улицы, превращая прогулки в настоящее волшебство.

Но Хойан — это не только архитектура и романтика. Местная кухня радует гурманов своим разнообразием.

От нежного бань ми, признанного одним из лучших сэндвичей в мире, до тонких спринг-роллов с самыми свежими ингредиентами — каждый найдет что-то на свой вкус.

Этот город — идеальное место для тех, кто хочет погрузиться в историю, насладиться природной красотой и попробовать настоящие вкусы Вьетнама.

Хойан остаётся одним из самых очаровательных уголков страны, неизменно завораживающим гостей.

Уточнения

Хойа́н (вьет. Hội An, ) — город провинциального подчинения в провинции Куангнам в центральном Вьетнаме. Его планировка и многочисленные древние строения отражают местное и иностранное влияние на архитектуру и быт доколониального Вьетнама.

