Этот древний город расположенный на берегу Нила, по праву считается жемчужиной Египта.
Одними из главных достопримечательностей Луксора являются Карнакский и Луксорский храмы. Масштабы их сооружений поражают: гигантские колоннады, аллеи сфинксов и величественные статуи рассказывают о могуществе фараонов.
Недалеко от города расположены Долина Царей, которые служили местом захоронения правителей и знати. В Долине обнаружено более 60 гробниц, включая знаменитую гробницу Тутанхамона.
Гробницы здесь украшены сложными фресками и сценами из загробной жизни, сохранившимися на протяжении тысячелетий.
Историческая атмосфера города буквально осязаема: узкие улочки, где когда-то проходили торжественные процессии, иероглифы на стенах, рассказывающие истории о подвигах древних правителей, и тихий плеск Нила, который словно передает вечность.
Здесь можно ощутить прикосновение к великой цивилизации, которая оставила неизгладимый след в истории человечества.
Долина Царей (араб. وادي الملوك Вади-эль-Мулюк, копт. ϫⲏⲙⲉ) — скалистое ущелье в Египте, где за период Нового царства (примерно 500 лет с XVI века до н. э. по XI век до н. э.) состоит из двух частей: восточная, где находится основной массив гробниц, и западная, где расположена небольшая группа усыпальниц, самой крупной из которых является гробница Аменхотепа III.
Карнак (егип. Jpt-swt — избранное место; араб. الكرنك, DMG al-Karnak — укреплённая деревня) — египетский город в Верхнем Египте, на восточном побережье Нила, в 2,5 км к северу от Луксора, на месте древнеегипетских Фив. известен крупнейшим храмом древности — Карнакским храмом в честь Амона — Ипет-сут, который начал строиться в XX веке до н. э. и служил основным государственным святилищем на протяжении всей истории Нового царства.
Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.