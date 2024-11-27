Карнак и Долина Царей: что скрывает сердце Египта

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этот древний город расположенный на берегу Нила, по праву считается жемчужиной Египта.

Фото: commons.wikimedia.org by AdaVegas Travel, CC BY-SA 4.0 Луксор

Одними из главных достопримечательностей Луксора являются Карнакский и Луксорский храмы. Масштабы их сооружений поражают: гигантские колоннады, аллеи сфинксов и величественные статуи рассказывают о могуществе фараонов.

Недалеко от города расположены Долина Царей, которые служили местом захоронения правителей и знати. В Долине обнаружено более 60 гробниц, включая знаменитую гробницу Тутанхамона.

Гробницы здесь украшены сложными фресками и сценами из загробной жизни, сохранившимися на протяжении тысячелетий.

Историческая атмосфера города буквально осязаема: узкие улочки, где когда-то проходили торжественные процессии, иероглифы на стенах, рассказывающие истории о подвигах древних правителей, и тихий плеск Нила, который словно передает вечность.

Здесь можно ощутить прикосновение к великой цивилизации, которая оставила неизгладимый след в истории человечества.

Уточнения

Долина Царей (араб. وادي الملوك‎ Вади-эль-Мулюк, копт. ϫⲏⲙⲉ) — скалистое ущелье в Египте, где за период Нового царства (примерно 500 лет с XVI века до н. э. по XI век до н. э.) состоит из двух частей: восточная, где находится основной массив гробниц, и западная, где расположена небольшая группа усыпальниц, самой крупной из которых является гробница Аменхотепа III.



Карнак (егип. Jpt-swt — избранное место; араб. الكرنك‎, DMG al-Karnak — укреплённая деревня) — египетский город в Верхнем Египте, на восточном побережье Нила, в 2,5 км к северу от Луксора, на месте древнеегипетских Фив. известен крупнейшим храмом древности — Карнакским храмом в честь Амона — Ипет-сут, который начал строиться в XX веке до н. э. и служил основным государственным святилищем на протяжении всей истории Нового царства.

