Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сокровище Вьетнама, которое привлекает туристов из разных уголков мира
Как повысить крахмалистость картофеля? Вот что нужно для подкормки клубней
Как подчеркнуть красоту своей фигуры зимой? Найдите свой идеальный свитер!
Орбан: следующий год может быть фантастическим
Как мойка высокого давления может повредить датчики парковки
Удивите гостей нежной закуской с лососем и киви
Почему недельный отдых может сделать вас сильнее: мнение учёного
До Большого взрыва было нечто невероятное
Волосы как из рекламы, реальные способы вернуть блеск

Карнак и Долина Царей: что скрывает сердце Египта

1:08
Туризм

Этот древний город расположенный на берегу Нила, по праву считается жемчужиной Египта.

Луксор
Фото: commons.wikimedia.org by AdaVegas Travel, CC BY-SA 4.0
Луксор

Одними из главных достопримечательностей Луксора являются Карнакский и Луксорский храмы. Масштабы их сооружений поражают: гигантские колоннады, аллеи сфинксов и величественные статуи рассказывают о могуществе фараонов.

Недалеко от города расположены Долина Царей, которые служили местом захоронения правителей и знати. В Долине обнаружено более 60 гробниц, включая знаменитую гробницу Тутанхамона.

Гробницы здесь украшены сложными фресками и сценами из загробной жизни, сохранившимися на протяжении тысячелетий.

Историческая атмосфера города буквально осязаема: узкие улочки, где когда-то проходили торжественные процессии, иероглифы на стенах, рассказывающие истории о подвигах древних правителей, и тихий плеск Нила, который словно передает вечность.

Здесь можно ощутить прикосновение к великой цивилизации, которая оставила неизгладимый след в истории человечества.

Уточнения

Долина Царей (араб. وادي الملوكВади-эль-Мулюк, копт. ϫⲏⲙⲉ) — скалистое ущелье в Египте, где за период Нового царства (примерно 500 лет с XVI века до н. э. по XI век до н. э.) состоит из двух частей: восточная, где находится основной массив гробниц, и западная, где расположена небольшая группа усыпальниц, самой крупной из которых является гробница Аменхотепа III.

Карнак (егип. Jpt-swt — избранное место; араб. الكرنك‎, DMG al-Karnak — укреплённая деревня) — египетский город в Верхнем Египте, на восточном побережье Нила, в 2,5 км к северу от Луксора, на месте древнеегипетских Фив. известен крупнейшим храмом древности — Карнакским храмом в честь Амона — Ипет-сут, который начал строиться в XX веке до н. э. и служил основным государственным святилищем на протяжении всей истории Нового царства.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Еда и рецепты
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка Аудио 
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Новости спорта
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Последние материалы
ТОП-5 надёжных семейных кроссоверов на вторичном рынке
Двухсторонний скотч и другие хитрости для защиты мебели
Серебрян: прекращение поставок газа из России в Приднестровье будет катастрофой и для Молдавии
Эти задачи в саду важнее всего в декабре — успейте сделать
Все тонкости работы с слоеным тестом для пирожков
Ресторанные закуски к новогоднему столу
Как избежать повреждений двигателя с системой старт-стоп
Как по состоянию шин выявить проблемы в автомобиле
Марсианская загадка: как формировались спутники Красной планеты
Уход за ресницами и бровями зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.