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Подробности субсидий для гостиничного бизнеса в Московской области

Туризм

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области объявило о начале приёма заявок на субсидии для строительства или реконструкции гостиниц, сообщает пресс-служба ведомства.

Озеро Смердячье
Фото: Wikimedia Commons by Шелковников Евгений Анатольевич, CC BY-SA 4.0
Озеро Смердячье

Как пояснила заместитель председателя правительства Московской области и министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, проводится сразу три конкурса.

1. Первый конкурс направлен на субсидирование затрат, связанных с созданием инженерной и дорожной инфраструктуры для гостиничных комплексов. Предприниматели могут получить компенсацию до 100 млн рублей.

2. Второй конкурс позволяет компенсировать до 300 млн рублей (не более 20% от общего объёма инвестиций) за уплату процентов по кредитам, взятым на строительство или реконструкцию гостиниц.

3. Третий конкурс предоставляет возможность возмещения до 100 млн рублей (также не более 20% от объёма инвестиций) за уплату процентов по кредитам, связанным с ведением гостиничного бизнеса в отдалённых округах Московской области.

Претендовать на субсидии могут предприниматели, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории Московской области. Подробная информация о требованиях и перечне необходимых документов доступна на сайте министерства или по телефону горячей линии 0150.

Заявки принимаются до 2 декабря 2024 года включительно.

Уточнения

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области не определён, но фактически — город Москва (не входит в состав области), часть органов административной власти области расположена в Красногорске.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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