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Роза Хутор принял участие в выставке Туризм на Шелковом пути

3:21
Туризм

Представители курорта рассказали о своей деятельности в рамках Альянса горных курортов (ЕАГК), способствующего развитию туристической отрасли Евразии через взаимодействие курортов, профессиональное общение и продвижение общих инициатив.

Выставка Туризм на Шелковом пути
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Выставка Туризм на Шелковом пути

Выставка "Туризм на Шелковом пути" прошла в конце ноября в столице Узбекистана, в Ташкенте. Участники Евразийского Альянса горных курортов (ЕАГК) поделились с профессиональным сообществом итогами первых полутора лет работы этого межгосударственного объединения. Основными направлениями его деятельности стали развитие общей инновационной платформы IТ-сервисов, внедрение системы единых высоких стандартов качества оказания туристических услуг, организация работы корпоративного университета, а также формирование Межгосударственного туристического маршрута на основе создания региональных горных кластеров.

Российский горный курорт "Роза Хутор" стоял у истоков образования ЕАГК, в который сегодня входят еще пять ведущих горных курортов Евразии — "Амирсой" из Узбекистана, "Шахдаг" из Азербайджана, "Шымбулак" и "Ой Карагай" из Казахстана и курорт Mona Yong Pyong из Южной Кореи. Миссия ЕАГК заключается в создании прочной платформы для сотрудничества, обмена передовым опытом и продвижения идей горного туризма с акцентом на устойчивое развитие, сохранение природного и культурного наследия, а также на улучшение качества и конкурентоспособности туристических услуг.

Как отмечает заместитель генерального директора по международным отношения и туризму горного курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный, "в ходе выставки была организована специальная пресс-конференция, посвященная деятельности нашего альянса. Вместе с коллегами мы рассказали о планах на новый зимний сезон. В марте текущего года мы впервые приняли на "Роза Хутор" Фестиваль горных курортов. Теперь передаем своеобразную эстафету, Азербайджану, курорту "Шахдаг", где и пройдет следующий фестиваль, в марте 2025 года. Уже известно, что в его программе будут бесплатные мастер-классы по горным лыжам и сноуборду от лучших инструкторов Альянса, гастро-фестиваль и фольклорная программа, образовательный модуль для работников горных курортов в рамках корпоративного университета, профессиональные дискуссии по актуальным аспектам деятельности курортов, в частности, стратегическая сессия по развитию горного туризма в Азербайджане и странах Кавказа".

Создан сайт альянса: eagk.org. Здесь представлена вся информация о деятельности ЕАГК и всех входящих в него курортов. Также опубликован календарь спортивных, культурных и развлекательных событий курортов ЕАГК в ближайшее время. В нем много интересных мероприятий, и туристы из России, Узбекистана и стран Евразийского пространства смогут лично их посетить, а в перспективе — и воспользоваться единым ски-пасом, техническая работа над внедрением, которого сейчас идет полным ходом.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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