Авиакомпания S7 должна выплатить компенсацию в размере 222 тысяч рублей

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Новосибирске приставами возбуждено исполнительное производство в отношении авиакомпании S7.

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM Девушка с чемоданом в аэропорту

222 тысячи рублей взыскиваются по решению суда города Якутска. Эту сумму компания S7 должна выплатить пассажирке, которую не пустили на рейс с ребёнком, потому что его свидетельство о рождении было заламинировано.

В мае 2023 года жительница Якутска в кассе авиакомпании без каких-либо проблем купила билеты в отпуск для себя и сына. Однако на предполётном досмотре представитель компании S7 заявил, что не может пропустить на борт самолёта ребёнка из-за заламинированного свидетельстве о рождении.

Женщина служит в Росгвардии и стоимость полёта ей оплачивало ведомство. Но из-за отказа авиакомпании ей пришлось вернуть уплаченные за билеты деньги в сумме 106 тысяч рублей.

За разрешением ситуации жительница Якутска обратилась в суд и тот обязал S7 выплатить женщине эти 106 тысяч рублей. Помимо этого авиакомпания должна выплатить 73 тысячи рублей штрафа и 40 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Уточнения

Авиакомпания или авиационная компания (также авиапредприятие транспортное или авиатранспортное предприятие), — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.



Исполни́тельное произво́дство — совокупность процессуальных и фактических действий, направленных на принудительное исполнение вступивших в законную силу исполнительных документов.

