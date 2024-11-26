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Авиакомпания S7 должна выплатить компенсацию в размере 222 тысяч рублей

1:17
Туризм

В Новосибирске приставами возбуждено исполнительное производство в отношении авиакомпании S7.

Девушка с чемоданом в аэропорту
Фото: freepik.com by lookstudio, PDM
Девушка с чемоданом в аэропорту

222 тысячи рублей взыскиваются по решению суда города Якутска. Эту сумму компания S7 должна выплатить пассажирке, которую не пустили на рейс с ребёнком, потому что его свидетельство о рождении было заламинировано.

В мае 2023 года жительница Якутска в кассе авиакомпании без каких-либо проблем купила билеты в отпуск для себя и сына. Однако на предполётном досмотре представитель компании S7 заявил, что не может пропустить на борт самолёта ребёнка из-за заламинированного свидетельстве о рождении.

Женщина служит в Росгвардии и стоимость полёта ей оплачивало ведомство. Но из-за отказа авиакомпании ей пришлось вернуть уплаченные за билеты деньги в сумме 106 тысяч рублей.

За разрешением ситуации жительница Якутска обратилась в суд и тот обязал S7 выплатить женщине эти 106 тысяч рублей. Помимо этого авиакомпания должна выплатить 73 тысячи рублей штрафа и 40 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Уточнения

Авиакомпания или авиационная компания (также авиапредприятие транспортное или авиатранспортное предприятие), — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.

Исполни́тельное произво́дство — совокупность процессуальных и фактических действий, направленных на принудительное исполнение вступивших в законную силу исполнительных документов.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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