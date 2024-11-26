Почему Канада напоминает огромное общежитие и как здесь жить русскому человеку

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

По мнению тревел-блогера Марины Ершовой, Канада — это страна, где культурная идентичность, кажется, почти отсутствует. Об этом она рассказала в своем блоге на платформе "Дзен".

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM Девушка с чемоданом в аэропорту

В Канаде нет ни характерной национальной кухни, ни традиционных костюмов, ни фольклора, ни древних обычаев — просто пустота. О духовности говорить нечего. По словам Ершовой, Канада напоминает огромное общежитие для мигрантов из Китая, Индии, России и других стран. Люди приезжают сюда, но редко ощущают, что это их дом, и далеко не все чувствуют себя здесь комфортно.

Многие из наших соотечественников переезжают с надеждой начать новую жизнь и забыть о России как о плохом сне, но уже через неделю меняют свое мнение. И в такой ситуации они начинают искать ближайший православный храм, даже если до этого никогда не были в церкви. Вскоре они осознают, как им не хватает русской духовности, потому что в Канаде этого явно недостаточно.

Интересно, что даже березы здесь не такие, как дома. А толерантность, которую так любят демонстрировать местные жители? Она присутствует, но на практике все выглядит иначе. Белое население старается избегать районов, где проживают беженцы и нелегалы, которых с каждым годом становится всё больше. Эти люди часто живут на пособия и не стремятся работать, что вызывает недовольство у местных жителей.

Русским в этой "неразберихе" непросто. Да, в Канаде есть православные храмы, русские магазины и множество русскоязычных сообществ в социальных сетях. Но всё это — лишь маленькие островки в океане равнодушия.

Уточнения

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.



Общежи́тие (разг обща́га) — оборудованное для временного (в течение семестра, учебного года, срока службы или вахты) совместного проживания помещение, предоставляемое учебным заведением, предприятием или Министерством Обороны для проживания учащихся, сотрудников предприятия и офицерского состава соответственно.

