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Россиян всегда рады видеть в Сербии, Италии, Грузии и Саудовской Аравии

1:29
Туризм

После событий 2022 года Грузия вызывает определенные опасения, однако местные жители остаются дружелюбными, особенно к русским, имеющим осетинские корни. В то время как мировая политическая обстановка накалена, многие россияне продолжают свои путешествия, выбирая страны, где они чувствуют себя желанными. Об этом сообщает Gazeta.spb.

Туристы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туристы

Хотя Грузия может вызывать настороженность, она по-прежнему притягательна для русских туристов благодаря теплому отношению местных жителей. 

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты также приятно удивили российских туристов своим теплым приемом. В ОАЭ русские могут рассчитывать на высокий уровень комфорта и обслуживания, тогда как в Саудовской Аравии местные жители выделяются своим дружелюбным поведением и щедростью.

Сербия и Италия также становятся популярными среди туристов из России. В Белграде и Риме путешественники чувствуют себя уютно благодаря доброжелательности местных жителей и наличию меню и указателей на русском языке.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Гру́зия (груз. საქართველო МФА:, Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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