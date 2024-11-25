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Во время прогулки туристка обнаружила редкие грибы — ледяные волосы

0:55
Туризм

В Курской области женщина наткнулась на редкий гриб, известный как "ледяные волосы", во время прогулки по лесу. Фото находки она опубликовала в социальных сетях, сообщает "ОСН".

Растяжка рук
Фото: unsplash.com by Natalie Collins missnjc, PDM
Растяжка рук

На снимке можно увидеть необычный снег, образовавшийся на древесине и напоминающий длинные тонкие белые волосы. Автор фотографии поделилась своими впечатлениями от необычного зрелища.

"Вот так интересно снег в лесу лежит на ветках. Я такое видела впервые. Издали казалось, что белая бумага. Жаль видео не сняла, когда дотрагиваешся все рассыпается", — отметила женщина.

К слову, ранее диетолог Эдвард Мазер заявил, что грибы являются отличным источником витамина D. Врач добавил, что особенно полезны грибы, которые были обработаны ультрафиолетом. 

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа.

Лес — экологическая система, биогеоценоз, в которой главной жизненной формой являются деревья.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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