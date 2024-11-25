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Китай запускает односторонний безвизовый режим для 29 стран

0:57
Туризм

Китайские власти ввели односторонний безвизовый режим для держателей паспортов из 29 стран, среди которых находятся Франция и Германия, передает "Рамблер".

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, PDM
Флаг Китая

Эта инициатива направлена на активизацию зарубежного пассажиропотока, сообщил представитель консульского департамента Министерства иностранных дел КНР Тун Сюэцзюнь. На данный момент в Китае уже действует полный безвизовый режим с 25 странами, отметил он на пресс-конференции, посвящённой мерам по стимулированию внешней торговли.

Согласно новой политике, граждане указанных стран могут посещать Китай без предварительного оформления визы. Срок пребывания для них может составлять до 15 дней, что подходит для деловых поездок, туристических визитов, встреч с родственниками или транзита через страну, как сообщает "Жэньминь жибао он-лайн".

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
 

Ви́за (лат. visere - посещать, навещать или фр. visa - просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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