Как японцы относятся к лишнему весу

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Японии отношение к поддержанию стройности и лишнему весу пронизывает множество аспектов жизни, включая культуру питания и эстетические идеалы. Японцы следуют строгим нормам в отношении массы тела, что отражается в их образе жизни и повседневных привычках, сообщает "Рамблер".

Фото: flickr.com by ZacharyOakes, CC BY-SA 2.0 гейша

Одним из ключевых моментов японского восприятия веса является уникальная система измерений и размеры одежды. В отличие от западных стран, где размеры часто стандартизированы, в Японии они существенно отличаются. Например, размер M в Японии может соответствовать размеру L в других странах, что удивляет многих иностранцев.

Это связано с тем, что японская культура исторически подчеркивает идеал стройности, что, в свою очередь, оказало влияние на нормы, касающиеся "нормального" веса.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.



Культу́ра (от лат. cultura - "возделываю, обрабатываю землю", см. агрокультура, от colere - "возделывать, ухаживать", родственное — "культ") — сложившиеся у людей ценности, нормы, обычаи, верования и обряды, знания и умения, техника и технологии, способы мышления, деятельности, взаимодействия и коммуникации.

