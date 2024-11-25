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Сара Хамуда поделилась секретом успеха дубайского шоколада

1:29
Туризм

Дубайский шоколад FIX стал всемирно известным благодаря вирусным видеороликам в социальных сетях. Однако главная причина его популярности заключается в уникальности десерта, сообщают "Тонкости Туризма".

Разные виды шоколада
Фото: flickr.com by Keven Law, CC BY-SA 2.0
Разные виды шоколада

Сара Хамуда, создательница FIX и основательница компании Fix Dessert Chocolatier, в интервью Visit Dubai отметила, что разнообразие культуры и необыкновенная атмосфера Дубая вдохновили её на создание оригинального рецепта шоколада. Хамуда описывает свой десерт как сочетание восточных и западных вкусов, которые дарят особый сенсорный опыт, вызывающий приятные воспоминания и поднимающий настроение.

Любителей сладостей поражают необычные вкусовые сочетания, такие как хрустящий кнафе с фисташками и кунжутной пастой, чизкейк из лотоса в белом шоколаде, коричневое тесто фило с ванильным заварным кремом, карамелью и арахисовым маслом. Создание необычных вкусов вдохновляется любовью к инновациям и экспериментам. Кроме того, шоколад привлекает внимание своим визуальным оформлением, выполненным вручную с использованием съедобной краски.

Приобрести шоколад FIX в Дубае можно исключительно онлайн через платформу Deliveroo. Он появляется в продаже каждый день в 14:00 и 17:00, и распродается за считанные минуты.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
 

Вкус — один из видов хеморецепции; ощущение, возникающее при действии различных веществ преимущественно на рецепторы вкуса (расположенные на вкусовых луковицах языка, а также задней стенки глотки, мягкого нёба, миндалины, надгортанника).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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