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Эксперт по туризму назвала страны для новогоднего отпуска

Туризм

Владелица туристического агентства "География" Елена Агаршева, поделилась информацией о самых популярных направлениях для новогоднего отдыха.

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM
На борту самолета

По её словам, Турция по-прежнему остаётся одним из наиболее привлекательных мест для российских туристов. В течение праздничных дней посетители могут насладиться множеством исторических памятников и очаровательных пляжей с теплыми водами.

Кроме того, она подчеркнула, что Египет также активно выбирается туристами в новогодний период. Здесь есть возможность не только отдохнуть на берегу моря и загорать, но и погрузиться в богатую историю этой древней страны. Для тех, кто предпочитает роскошный отдых, эксперт рекомендовала Объединённые Арабские Эмираты, где можно насладиться шоппингом, современными развлекательными комплексами и аквапарками.

Ещё одним экзотическим направлением, которое неизменно привлекает отдыхающих, является Таиланд. Тропические пляжи, неповторимая культура, живописная природа и яркие фестивали делают эту страну идеальным выбором для зимнего отпуска, сообщает RuNews24. ru.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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