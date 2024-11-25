Эксперт по туризму назвала страны для новогоднего отпуска

Владелица туристического агентства "География" Елена Агаршева, поделилась информацией о самых популярных направлениях для новогоднего отдыха.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM На борту самолета

По её словам, Турция по-прежнему остаётся одним из наиболее привлекательных мест для российских туристов. В течение праздничных дней посетители могут насладиться множеством исторических памятников и очаровательных пляжей с теплыми водами.

Кроме того, она подчеркнула, что Египет также активно выбирается туристами в новогодний период. Здесь есть возможность не только отдохнуть на берегу моря и загорать, но и погрузиться в богатую историю этой древней страны. Для тех, кто предпочитает роскошный отдых, эксперт рекомендовала Объединённые Арабские Эмираты, где можно насладиться шоппингом, современными развлекательными комплексами и аквапарками.

Ещё одним экзотическим направлением, которое неизменно привлекает отдыхающих, является Таиланд. Тропические пляжи, неповторимая культура, живописная природа и яркие фестивали делают эту страну идеальным выбором для зимнего отпуска, сообщает RuNews24. ru.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).



