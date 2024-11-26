Москвичи задумались о покупке шведского острова вместо квартиры

2:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Любителям необычной недвижимости может приглянуться остров, выставленный на продажу в Швеции. Он расположен на берегу второго по величине озера Стуршён, всего в 45 минутах на лодке от Стокгольма. Цена за этот уникальный объект — 140 500 евро, что примерно соответствует 15 миллионам рублей. Для сравнения, в Москве за такие деньги можно купить лишь однокомнатную квартиру.

Фото: Wikimedia Commons by Olaf Meister is licensed under Public domain Швеция, строения

На острове уже построен уютный одноэтажный дом с двумя спальнями, кухней и просторной террасой. На террасе установлен стол на шесть человек, где можно наслаждаться обедами с видом на собственный лес или берег. Кроме дома, покупателям предлагают ухоженный сад и чистую экологию.

Швеция известна своим огромным количеством островов — их здесь около 267 570. Эти территории отличаются размерами и назначением: от крупных и населённых до крошечных необитаемых островков. Многие из них покрыты лесами, скалистыми берегами и богаты разнообразной флорой и фауной. Для шведов покупка острова часто становится аналогом дачи, а развитая сеть паромов и катеров делает эти места доступными как для граждан страны, так и для иностранцев.

Интерес к зарубежной недвижимости вызван не только необычными предложениями вроде шведского острова, но и нестабильностью на рынке жилья в России. Жители Москвы начали всерьёз рассматривать покупку острова вместо столичной квартиры, особенно на фоне роста цен на новостройки. Программа льготной ипотеки только ускорила этот рост, а её отмена не привела к ожидаемому снижению цен. Дополнительно, высокая ключевая ставка (21%) делает ипотеку недоступной для большинства россиян.

Любопытно, что в это же время в Италии власти одной из деревень на Сардинии предлагают дома за символическую сумму — 1 доллар. Программа ориентирована на американцев, разочарованных результатами последних выборов, но доступна и другим иностранцам. При этом гражданам США обещаны особые условия.

Уточнения

Стуршён (швед. Storsjön) — пятое по величине озеро в Швеции, в лене Емтланд.

