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Россия запускает круиз по Каспию: что нужно знать туристам

1:37
Туризм

В следующем году в свою первую навигацию отправится новый теплоход "Николай Жарков". Судно предложит два уникальных круизных маршрута: "Поморское кольцо" по Белому морю и "Легенды Кавказа" с заходом в Каспийское море.

Паром на Сахалине
Фото: web.archive.org by Rusik_z, CC BY-SA 3.0
Паром на Сахалине

Компания также рассматривает возможность круиза по прикаспийским странам. В планах посещение портов Махачкалы, Актау, Туркменбаши, Баку и Бендер-Энзели.

Однако для реализации маршрута нужно урегулировать вопросы безвизового захода в порты Ирана и Туркмении.

"Необходимо на законодательном уровне этих стран обеспечить возможность безвизового захода круизных туристов, как это было сделано в Санкт-Петербурге", — подчеркнул Ришат Багаутдинов генеральный директор компании "Водоход".

Такие переговоры ведутся совместно с Минтрансом России.

Уникальный комфорт на борту

Теплоход "Николай Жарков" рассчитан на 176 пассажиров и 97 членов экипажа. К услугам гостей предлагается семь категорий кают класса люкс.

На борту предусмотрены все условия для комфортного отдыха:

  • ресторан с верандой,
  • панорамный бар, музыкальный салон,
  • винная библиотека, открытый бассейн,
  • солярий с шезлонгами,
  • фитнес-зал,
  • спа-зона с сауной и хаммамом,
  • массажный кабинет,
  • салон красоты и детский клуб.

Этот лайнер — не только возможность путешествовать с комфортом, но и шанс открыть для себя уникальные уголки природы и культуры, от берегов Белого моря до прикаспийских стран.

Уточнения

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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