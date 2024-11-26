Россия запускает круиз по Каспию: что нужно знать туристам

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

В следующем году в свою первую навигацию отправится новый теплоход "Николай Жарков". Судно предложит два уникальных круизных маршрута: "Поморское кольцо" по Белому морю и "Легенды Кавказа" с заходом в Каспийское море.

Фото: web.archive.org by Rusik_z, CC BY-SA 3.0 Паром на Сахалине

Компания также рассматривает возможность круиза по прикаспийским странам. В планах посещение портов Махачкалы, Актау, Туркменбаши, Баку и Бендер-Энзели.

Однако для реализации маршрута нужно урегулировать вопросы безвизового захода в порты Ирана и Туркмении.

"Необходимо на законодательном уровне этих стран обеспечить возможность безвизового захода круизных туристов, как это было сделано в Санкт-Петербурге", — подчеркнул Ришат Багаутдинов генеральный директор компании "Водоход".

Такие переговоры ведутся совместно с Минтрансом России.

Уникальный комфорт на борту

Теплоход "Николай Жарков" рассчитан на 176 пассажиров и 97 членов экипажа. К услугам гостей предлагается семь категорий кают класса люкс.

На борту предусмотрены все условия для комфортного отдыха:

ресторан с верандой,

панорамный бар, музыкальный салон,

винная библиотека, открытый бассейн,

солярий с шезлонгами,

фитнес-зал,

спа-зона с сауной и хаммамом,

массажный кабинет,

салон красоты и детский клуб.

Этот лайнер — не только возможность путешествовать с комфортом, но и шанс открыть для себя уникальные уголки природы и культуры, от берегов Белого моря до прикаспийских стран.

Уточнения

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации.

