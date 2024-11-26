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Как спланировать идеальный отпуск в Стране улыбок

1:11
Туризм

Таиланд, страна с нетронутыми пляжами и уединёнными местами для отдыха, заслуженно называют "Страной улыбок".

паттайя
Фото: Wikipedia by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0
паттайя

Здесь гостям рады всегда. Для тех, кто ищет тишину и покой, Паттайя может стать отличной альтернативой популярному, но шумному Пхукету.

Паттайя расположена всего в двух часах езды от Бангкока, на побережье Сиамского залива.

Среди главных достопримечательностей — бирюзовые воды острова Ко Ларн, плавучие рынки и впечатляющее Святилище Истины, построенное полностью из дерева.

Для комфортного отдыха отлично подойдёт деревня Банг Ламунг. Этот район славится яркими храмами, заповедником слонов и уютной атмосферой.

Развлечения и экологичность

Для семей с детьми курорт предлагает аквапарк Alessandrite, спа-процедуры и игровые зоны. На территории есть и семейные виллы, оборудованные для удобства гостей любого возраста.

Паттайя  — это выбор для тех, кто хочет насладиться красотой Таиланда, отдохнуть в спокойной обстановке и внести вклад в устойчивое развитие.

Уточнения

Патта́йя (тайск. เมืองพัทยา, Phatthaya;) — курортный город на юго-востоке Таиланда, в провинции Чонбури. Город расположен на восточном побережье Сиамского залива, примерно в 165 км к юго-востоку от Бангкока.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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