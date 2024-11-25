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Метеорологи предупреждают: шторм в Турции продлится до вечера 25 ноября

1:37
Туризм

Турция столкнулась с сильной непогодой, которая обрушилась на страну в минувшие выходные, сообщает CNN Türk. Департамент по делам чрезвычайных ситуаций ввёл жёлтый и оранжевый уровни метеоопасности в 44 из 81 провинции.

шторм, декабрь
Фото: Wikimedia Commons by Ronnie Robertson, This file, CC BY-SA 2.0
шторм, декабрь

Ливни и ураганный ветер вызвали хаос в крупных городах, включая Стамбул, Анкару и Анталию. В аэропортах были отменены и задержаны рейсы. В Стамбуле десятки самолётов перенаправили на запасные аэродромы.

Авиакомпания Turkish Airlines отменила 38 рейсов в Новом аэропорту Стамбула, а аэропорт имени Сабихи Гёкчен лишился около 10% рейсов.

Одним из инцидентов стал пожар двигателя самолёта SSJ-100 российской авиакомпании "Азимут" при посадке в Анталии 24 ноября. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Сильный ветер скоростью до 22 м/с привёл к остановке движения паромов через Босфор в Стамбуле. В Бурсе порывы ветра достигали 70 км/ч, что вызвало массовые разрушения: были повалены деревья, повреждены окна домов и остановки общественного транспорта.

В городе Манавгат рядом с Анталией наводнение вынудило спасателей эвакуировать около 400 постояльцев пятизвёздочного отеля.

Метеорологи прогнозируют, что штормовая погода сохранится до вечера 25 ноября.

Уточнения

Анта́лья также Анталия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья.

Аэропорт Стамбул имени Сабихи́ Гёкче́н (тур. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı; ИАТА: SAW, ИКАО: LTFJ) — один из двух международных аэропортов, обслуживающих Стамбул, крупнейший город Турции. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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