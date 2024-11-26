Как избежать переплат за ужин в отпуске

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествия — это всегда новые впечатления, но и определённые риски, особенно если речь идёт о финансовых нюансах.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM Ресторан

Чтобы избежать неприятных ситуаций, стоит быть бдительным и знать, как распознать типичные туристические уловки.

Например, в некоторых странах туристам могут предложить "бесплатные" цветы в ресторане, а затем включить их стоимость в счёт.

Особенно внимательным стоит быть с ценами в ресторанах — здесь тоже нередко возникают ситуации, когда приходится перепроверять чек. Речь не о стандартных сборах, таких как плата за воду или хлеб, а о случаях, когда сумма счёта неожиданно превышает стоимость, указанную в меню.

Один из ярких примеров — случай в ресторане на озере Комо, где за разрезание сэндвича пополам клиенту добавили дополнительный платёж.

Ещё один инцидент произошёл с туристом, который заказал несколько блюд, но часть из них не была подана, хотя их включили в счёт.

Кроме того, за основное блюдо он заплатил больше, чем ожидал, и это потребовало исправления. Если чек вызывает сомнения, попросите уточнить его корректность.

Если проблема не решена, возможно, стоит связаться с банком или платёжной системой. Путешествуя, будьте внимательны: честные рестораны — это норма, но мошеннические схемы встречаются.

Ваше главное оружие — бдительность и готовность защищать свои интересы.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман).

