Как вести себя на борту, чтобы не портить полёт другим

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1:40
Туризм

Экипаж самолёта ежедневно сталкивается с множеством задач и, конечно, раздражающих ситуаций.

Стюардесса в салоне самолета
Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0
Стюардесса в салоне самолета

Бортпроводники обслуживают сотни пассажиров, действуя максимально организованно. Однако некоторые действия пассажиров могут нарушить их работу.

Например, распространённая просьба принести воду сразу после посадки может вызвать недовольство, ведь в этот момент экипаж занят другими делами.

Не менее раздражает частое использование кнопки вызова или задержки пассажиров при посадке. Но самый раздражающий момент — это когда кто-то пытается взять напиток прямо с тележки.

Хотя кажется, что это поможет ускорить процесс, в реальности вы только создаёте хаос. М. :

"Мы толкаем тележку по проходу, и если кто-то решает взять что-то сам, это сбивает систему. Вместо помощи вы только мешаете". — отмечает Стюардесса с 20-летним опытом работы.

Правильнее будет просто дождаться своей очереди, экипаж точно знает, как действовать эффективно.

Ещё одна распространённая ошибка — проникновение пассажиров на камбуз. Эта зона предназначена исключительно для экипажа. Пассажиры, забирающие стаканы, напитки или даже еду экипажа, нарушают правила.

Камбуз — это рабочая зона, и "самообслуживание" не только неуважительно, но и мешает выполнению обязанностей. Если хочется быть полезным, достаточно соблюдать спокойствие, уважать правила и доверять профессионалам.

Не нарушая их границ, вы помогаете поддерживать порядок и комфорт для всех.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. stewardess)— член кабинного экипажа, специалист рядового состава на воздушных судах, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам). 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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