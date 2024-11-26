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Законопроект о туризме охватит многодетных, пенсионеров и молодёжь

1:33
Туризм

В России планируют развивать социальный туризм для семей с детьми. В Госдуме готовят законопроект, который предполагает создание специальных маршрутов, тарифов и туристической инфраструктуры. Например, для многодетных семей могут появиться номера в гостиницах, рассчитанные на большие группы, и льготные тарифы на поездки.

семейный портрет
Фото: Wikimedia Commons by Eric Ward is licensed under Public domain
семейный портрет

Предприятия, предоставляющие такие услуги, смогут рассчитывать на налоговые льготы. В разработке законопроекта участвуют Минэкономразвития, Минтранс, Росстандарт и региональные власти.

Депутаты Госдумы предложили правительству создать единую базу туристических маршрутов, ориентированных на традиционные семейные ценности. Программы будут включать посещение объектов и мероприятий, направленных на укрепление института семьи и сохранение культурного наследия.

Минтранс прорабатывает введение тарифа "Многодетная семья" для авиаперелётов и поездов. Льготные билеты смогут приобрести группы до 15 человек. Также Минэкономразвития займётся разработкой гостиничных номеров, которые подойдут для многодетных семей.

Кроме того, законопроект затронет и другие категории граждан, которым могут быть предоставлены льготы на путешествия. В их числе пенсионеры, инвалиды, малоимущие многодетные семьи, дети, студенты, сироты, воспитанники школ-интернатов и молодые специалисты.

Уточнения

Шко́ла-интерна́т — образовательное учреждение с круглосуточным пребыванием обучающихся, созданное в целях воспитания детей, формирования у них навыков самостоятельной жизни и всестороннего раскрытия творческих и интеллектуальных способностей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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